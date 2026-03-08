Un homme a été grièvement blessé samedi matin à Aix-en-Provence après avoir chuté d’un pont surplombant l’autoroute, où il jetait auparavant des objets sur la chaussée. Les faits se sont produits vers 7h50 au niveau de l’Arena du pays d’Aix.

Selon les premiers éléments, l’homme, âgé d’une trentaine d’années, lançait divers projectiles – dont une plaque d’égout – en direction des véhicules circulant sur l’autoroute. Par chance, aucun automobiliste n’a été touché. Alertées par des témoins, les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur place.

Heurté par une voiture après sa chute

À l’arrivée de la police, l’individu aurait tenté de prendre la fuite avant de basculer volontairement dans le vide depuis le pont. Il est tombé directement sur la chaussée et a été percuté par un véhicule qui circulait sur l’autoroute.

En arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours, il a été réanimé sur place puis transporté à l’hôpital Nord de Marseille. Selon les autorités, il se trouve en état de mort cérébrale.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et les motivations de l’homme. Son identité n’a pas encore pu être formellement établie.

Si vous êtes en détresse ou avez des pensées suicidaires, vous pouvez contacter le 3114, le numéro national de prévention du suicide, accessible gratuitement 24h/24 et 7j/7. Un professionnel formé est à votre écoute.