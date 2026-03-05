La France a accepté l’atterrissage d’avions américains de soutien sur la base aérienne d’Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Selon l’état-major français, ces appareils ne participent pas aux opérations militaires menées par les États-Unis en Iran et leur présence s’inscrit dans le cadre d’une procédure classique au sein de l’Otan.

Les autorités françaises assurent avoir obtenu des garanties formelles de Washington : les avions concernés sont uniquement destinés à des missions logistiques, notamment de ravitaillement, et ne sont pas impliqués dans les frappes menées dans le contexte des tensions avec Téhéran.

Une posture militaire présentée comme défensive

La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a précisé qu’il s’agissait principalement d’avions ravitailleurs, utilisés pour soutenir des opérations de défense dans la région. Selon elle, ces appareils n’ont pas vocation à participer à des opérations de combat.

Depuis le déclenchement du conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, la France affirme adopter une posture strictement défensive. Paris a notamment renforcé sa présence militaire au Moyen-Orient afin d’assurer la protection de ses bases, de ses ressortissants et de ses alliés dans la région.