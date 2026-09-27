En Irlande du Nord, une marche de 35 orangistes réveille les blessures de Portadown

À Portadown, environ 2 000 personnes manifestent pour empêcher une procession orangiste de passer par Garvaghy Road, un secteur majoritairement catholique. Cette marche, limitée à 35 participants, révèle des tensions persistantes entre les communautés, malgré les avancées de l'accord de paix de 1998. La coexistence d'expressions culturelles demeure un défi local.

Environ 2 000 personnes se sont rassemblées dimanche 27 septembre à Portadown pour empêcher une procession orangiste d’emprunter Garvaghy Road, un secteur majoritairement catholique et nationaliste. Ce passage, interdit depuis 1998, avait été autorisé sous de strictes conditions : 35 participants seulement, sans fanfare ni accompagnateurs. Après une succession de recours judiciaires jusque dans la nuit, la marche restait retardée dimanche matin, tandis qu’un important dispositif policier encadrait les lieux. Derrière ce cortège limité se joue un conflit de mémoire dont la portée dépasse largement cette rue.

Pour l’Ordre d’Orange, organisation protestante attachée au maintien de l’Irlande du Nord dans le Royaume-Uni, cet itinéraire relève d’une tradition que ses membres revendiquent de pouvoir perpétuer. Pour les habitants opposés au défilé, son retour renvoie aux affrontements des années 1990, lorsque le conflit autour de Drumcree avait entraîné violences et déploiements massifs des forces de sécurité. Les deux camps ne donnent donc pas le même sens au passage : les uns défendent une expression culturelle et religieuse, les autres y voient une manifestation imposée à leur quartier. Cette divergence explique pourquoi réduire le nombre de marcheurs ne suffit pas à désamorcer la contestation.

Une paix institutionnelle qui n’efface pas les mémoires

Signé le 10 avril 1998, l’accord du Vendredi saint a organisé un nouvel équilibre fondé notamment sur le partage du pouvoir, le respect des deux communautés et le consentement de la majorité concernant le statut constitutionnel du territoire. Il a aussi reconnu les droits liés aux identités britannique et irlandaise. Ce cadre a permis de sortir de trois décennies de conflit, sans faire disparaître les lectures opposées du passé. À Garvaghy Road, la dispute porte ainsi sur une question très concrète : comment faire coexister l’expression d’une tradition et le sentiment de sécurité des habitants dans un même espace public.

La Commission des défilés, chargée d’encadrer les processions sensibles, se retrouve au cœur de cet équilibre. Son autorisation a été accueillie favorablement par les unionistes du DUP et dénoncée par le Sinn Féin, dont plusieurs dirigeantes ont rejoint les opposants dimanche. Les restrictions imposées cherchent à limiter les risques, mais la bataille judiciaire et la mobilisation montrent combien la confiance reste fragile localement. Vingt-huit ans après l’accord de paix, Portadown rappelle que l’apaisement dépend aussi de compromis acceptés dans les quartiers, au-delà des décisions rendues par les institutions.