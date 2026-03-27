Autriche : vers une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 14 ans

Le gouvernement autrichien a annoncé son intention d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 14 ans, dans le cadre d’un projet de loi en préparation. Cette mesure, issue d’un accord au sein de la coalition au pouvoir, vise à renforcer la protection des mineurs face aux risques liés aux plateformes numériques.

Selon les autorités, un âge minimum légal sera instauré pour l’utilisation de ces services, avec un texte attendu d’ici les prochains mois. L’objectif est de limiter l’exposition des plus jeunes aux contenus jugés nocifs et aux effets potentiellement addictifs des réseaux sociaux.

Une tendance européenne à mieux encadrer l’accès des mineurs

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large observé en Europe et à l’international, où plusieurs pays réfléchissent à durcir les conditions d’accès des mineurs aux plateformes numériques. L’Autriche entend ainsi anticiper une régulation à l’échelle de l’Union européenne.

Le projet soulève toutefois des questions, notamment sur les modalités de vérification de l’âge et le respect de la vie privée. Les autorités devront définir des solutions techniques pour appliquer efficacement cette interdiction, dont la mise en œuvre pourrait intervenir dès 2026.