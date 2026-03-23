Mars : Perseverance met au jour un ancien réseau fluvial vieux de 3,6 milliards d’années

Une nouvelle étude basée sur les données du rover Perseverance révèle l’existence d’un ancien réseau fluvial enfoui sous la surface de Mars. Cette découverte majeure, publiée dans la revue Science Advances, renforce l’hypothèse d’une planète autrefois riche en eau.

Les observations ont été réalisées dans le cratère Jezero, une zone de 45 kilomètres de diamètre située dans l’hémisphère nord martien. Les scientifiques estiment que ce site abritait autrefois un lac alimenté par des rivières, il y a environ 3,6 milliards d’années, à une époque où Mars présentait des caractéristiques proches de celles de la Terre.

Un environnement potentiellement favorable à la vie

Grâce à l’instrument RIMFAX, capable de sonder le sous-sol, les chercheurs ont identifié des structures géologiques typiques d’un système fluvio-deltaïque. La présence passée d’eau liquide constitue un indice clé, car elle est indispensable à l’émergence de la vie.

Depuis son arrivée sur Mars en février 2021, Perseverance poursuit sa mission : analyser le passé de la planète rouge et rechercher des traces d’une éventuelle vie ancienne. Cette nouvelle découverte constitue une avancée importante dans la compréhension de l’histoire martienne, même si le projet de retour sur Terre des échantillons collectés a récemment été abandonné par la Nasa.