Dans la nuit du 2 mars au 3 mars, un événement céleste rare et suivi à l’échelle mondiale se déroulera : une éclipse lunaire totale, communément appelée « Lune rouge ». Ce phénomène survient lorsque la Terre se trouve exactement entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur le disque lunaire et filtrant la lumière solaire à travers son atmosphère, ce qui donne à la Lune une couleur rougeâtre caractéristique pendant la phase de totalité. La NASA décrit ce processus comme le passage progressif de la Lune à travers la pénombre puis l’ombre complète de la Terre, ou ombre « umbra », entraînant des changements visibles à l’œil nu sans aucun risque d’observation.

Cette éclipse totale est la seule de l’année 2026 et marquera le prochain rendez‑vous comparable seulement à la fin du mois de décembre 2028, lorsque la configuration orbitale permettra un autre passage complet de la Lune dans l’ombre terrestre.

Quelle durée pour cette éclipse ?

L’éclipse commencera par la phase dite pénombrale, lorsque la Lune entrera dans l’ombre extérieure de la Terre. Cette étape marque le début d’un léger assombrissement, difficile à percevoir à l’œil nu, mais bien visible par des instruments astronomiques calibrés. Très rapidement, la Lune entamera sa traversée de l’ombre centrale, appelée ombre « umbra », ce qui déclenchera la phase partielle de l’éclipse. La pénétration complète de la Lune dans l’ombre terrestre, la « phase totale », produira l’effet de Lune rouge, dont la durée devrait atteindre environ 58 minutes, d’après les calculs des astronomes. L’ensemble de l’événement, de l’entrée dans la pénombre à la sortie finale de l’ombre, s’étendra sur près de 5 heures et 39 minutes.

Les moments clés de l’éclipse, mesurés en temps universel coordonné, incluent l’entrée dans la pénombre, le début de la phase partielle, l’entrée puis la sortie de la phase totale, et la fin du phénomène lorsque la Lune quitte complètement l’ombre terrestre. Ces phases sont déterminées avec précision grâce aux calculs fournis par les observatoires astronomiques et rendent possible la planification d’observations locales selon les fuseaux horaires d’Observateurs.

Visibilité planétaire et facteurs d’observation

L’éclipse sera visible dans de nombreuses régions du globe, à condition que les conditions météorologiques locales le permettent. Les zones optimales d’observation comprennent l’Amérique du Nord, une grande partie de l’Océan Pacifique, l’Asie orientale et l’Australie, où la totalité de l’éclipse pourra être suivie depuis un ciel nocturne dégagé.

Contrairement à ce qui se passe ailleurs sur Terre, l’Europe et l’Afrique ne verront pas la totalité de l’éclipse, car la Lune y sera soit déjà couchée, soit très près de l’horizon au moment où les phases clés auront lieu, limitant ainsi l’expérience visuelle pour les observateurs de ces régions.

Pour ceux qui ne se trouvent pas dans une zone avec une visibilité directe, de nombreuses institutions scientifiques et plateformes en ligne proposeront des diffusions en direct de l’événement à partir de lieux où il sera observable.

Caractère spectaculaire et accès universel

Le professeur Laura Driessen, astrophysicienne à l’Université de Sydney, a expliqué que ce type d’éclipse est particulièrement accessible au public car il ne nécessite aucun équipement spécialisé pour être observé en toute sécurité : l’œil nu suffit, et l’utilisation de jumelles ou de télescopes peut simplement améliorer la perception des détails lunaires. Cet aspect sécuritaire et spectaculaire contribue à l’intérêt que suscitent les éclipses lunaires totales parmi les astronomes amateurs et les passionnés d’astronomie.

En outre, la durée relativement longue de la phase de totalité, atteignant presque une heure, offre une fenêtre d’observation suffisante pour que des observateurs présents en différents points du globe puissent admirer le phénomène et, pour certains, réaliser des photographies astrophotographiques détaillées.

En France, l’éclipse ne sera pas visible

En France métropolitaine, la Lune rouge du 3 mars, qui aura lieu de 09h44 à 15h23, ne sera malheureusement pas visible, car la Lune sera déjà basse sur l’horizon ou absente du ciel durant l’éclipse. Les phases de l’éclipse, entrée dans la pénombre, totalité et sortie, se dérouleront pendant la journée, rendant toute observation impossible depuis Paris, Lyon, Marseille ou ailleurs en métropole. Seules certaines zones des Terres australes françaises pourraient apercevoir la Lune au moment de l’événement. Pour les habitants de France, il faudra suivre le phénomène via des diffusions en ligne depuis des régions où l’éclipse sera visible.