Cette fois, la Nasa veut y croire et le dit sans trembler: l’agence se dit «en bonne voie pour un lancement dès le 1er avril» d’Artémis 2, mission habitée appelée à faire tourner des astronautes autour de la Lune, une première depuis Apollo en 1972. Après des mois de reports, de pièces récalcitrantes et de calendrier qui se dérobe, le message se veut clair: fusée SLS, capsule Orion, équipage et équipes au sol se tiennent prêts. L’Amérique spatiale aime ces rendez-vous qui sentent la page d’histoire, et le lecteur le devine: quand la Nasa parle d’un vol habité, elle marche toujours sur un fil, avec la sécurité en premier juge.

Une fusée prête, une fenêtre étroite, une pression bien réelle

L’accord pour avancer est sorti de deux journées de discussions internes, un examen de maturité grandeur nature. La SLS a bien dû rentrer au hangar pour réparations, mais le dysfonctionnement détecté a été corrigé et le retour vers le pas de tir est programmé, direction Cap Canaveral. Le lancement, lui, ne se décrète pas: il s’attrape à la seconde près, dans des fenêtres de tir serrées, le 1er avril à 18h24 locales, puis le 2 avril à 19h22, avec d’autres créneaux déjà envisagés jusqu’au 6. Ajoutez la météo, les ultimes vérifications, la logistique millimétrée, et vous obtenez une réalité simple: le 1er avril ressemble à une ambition, pas à une promesse.

Derrière le compte à rebours, Artémis 2 joue un rôle de charnière: valider Orion en conditions réelles avant d’envisager la suite, et rappeler que la Lune redevient un terrain de puissance, observé de près par Pékin. L’équipage, trois Américains et un Canadien, ne se posera pas, il contournera l’astre, comme pour reprendre ses marques avant de prétendre s’y installer durablement. Le public, lui, attend un signal: celui d’un programme capable de transformer une mécanique lourde et coûteuse en succès net, sans triomphalisme ni faux départ, avec une perspective qui dépasse la simple date sur un calendrier.