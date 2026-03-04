La France vient de connaître un mois de février particulièrement remarquable sur le plan météorologique. Selon Météo-France, les précipitations ont été deux fois supérieures aux normales saisonnières et les températures ont dépassé de 3,5 °C la moyenne observée entre 1991 et 2020. Ce niveau de douceur place février 2026 parmi les mois d’hiver les plus chauds enregistrés dans l’Hexagone depuis le début des relevés au XXᵉ siècle.

Au cours de ce mois, aucune journée n’a affiché des températures inférieures aux normales. La fin de période a même été marquée par des valeurs très élevées pour la saison, dépassant 20 °C sur une large partie du territoire et atteignant localement plus de 25 °C dans le Sud-Ouest.

Un hiver marqué par des pluies abondantes et des crues

Les précipitations ont également été exceptionnelles, portées par une succession de perturbations et de tempêtes qui ont traversé le pays depuis le début de l’année. L’hiver météorologique se classe ainsi parmi les plus arrosés depuis 1900, avec un excédent de pluie d’environ 35 %. Plusieurs fleuves, notamment la Loire, la Garonne ou la Charente, ont connu des crues importantes provoquant des inondations dans différentes régions.

Cette situation a conduit à un nombre inédit d’alertes pour crues : dix-huit journées ont été placées en vigilance rouge, un record depuis la mise en place du dispositif en 2006. Au total, quarante-neuf jours de vigilance orange ou rouge ont été enregistrés cet hiver, soit plus du double de la moyenne habituelle. Les scientifiques rappellent toutefois que si les hivers récents sont de plus en plus doux, l’évolution des précipitations reste plus difficile à relier directement au changement climatique.