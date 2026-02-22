Offrir une seconde vie aux piles usagées grâce à un recyclage sécurisé

Arrivées en fin d’usage, les piles et batteries domestiques posent souvent question. Par manque d’informations, elles restent oubliées dans un tiroir ou finissent dans la poubelle classique.

Ce geste anodin peut pourtant avoir des conséquences. En décharge, ces équipements peuvent libérer des métaux lourds tels que le cadmium ou le nickel dans les sols et les nappes phréatiques. Certaines batteries, notamment rechargeables, présentent également un risque d’échauffement pouvant provoquer des départs de feu lors du transport ou dans les centres de tri.

Des filières adaptées permettent toutefois de limiter ces dangers. Déposées dans des points de collecte dédiés, les piles sont acheminées vers des installations spécialisées où leurs différents composants sont triés, traités puis réutilisés pour la fabrication de nouveaux produits.

Si les techniques de recyclage continuent d’évoluer, elles constituent déjà une solution plus sûre que l’élimination avec les déchets ménagers. Comme le souligne Michael Hoffman, président de la National Waste and Recycling Association, recycler les batteries contribue à protéger les citoyens, les professionnels du secteur et les services de secours, tout en garantissant une gestion appropriée de leur fin de vie.

Adopter ce réflexe simple permet ainsi de réduire l’impact environnemental, de limiter les risques d’incendie et de valoriser des matériaux précieux issus de nos déchets du quotidien.