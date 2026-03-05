Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis devraient jouer un rôle dans le choix du futur dirigeant de l’Iran, tout en encourageant les groupes d’opposition kurdes à intensifier leur action contre le régime iranien.

Lors d’un entretien téléphonique accordé à Reuters, Trump a indiqué qu’il était encore trop tôt pour déterminer qui pourrait succéder au guide suprême iranien assassiné, l’ayatollah Ali Khamenei. Il a toutefois estimé que son fils, Mojtaba Khamenei, ne constituait probablement pas une option crédible pour diriger le pays, sans fournir davantage d’explications.

Ces déclarations interviennent alors que la situation politique en Iran reste incertaine après la mort du guide suprême, survenue dans un contexte de guerre entre l’Iran d’un côté et Israël et les États-Unis de l’autre.

Trump a également appelé les groupes kurdes opposés au pouvoir iranien à intensifier leurs actions, suggérant que ces mouvements pourraient jouer un rôle dans l’évolution politique du pays.

Les propos du président américain pourraient susciter des critiques, certains observateurs estimant que toute tentative d’influence extérieure sur la succession politique iranienne risquerait d’accroître les tensions régionales.

La question de la succession en Iran est devenue centrale depuis la mort de Khamenei, alors que plusieurs factions politiques et religieuses pourraient chercher à peser sur la désignation du prochain dirigeant du pays.