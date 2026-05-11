Partouche inaugure le plus grand club de jeux parisien près de l’Arc de Triomphe

Le groupe Partouche inaugure ce mardi 12 mai à 14 heures son nouveau club de jeux avenue de la Grande Armée, à quelques pas de l’Arc de Triomphe. Avec ses 5 000 mètres carrés répartis sur quatre étages, le Partouche Casino Club devient le plus grand établissement de jeu de la capitale. L’ouverture, prévue sept jours sur sept, marque un tournant dans le paysage du jeu parisien. Une centaine de tables accueilleront les joueurs, dont 70 dédiées au poker, avec une offre structurée par Texapoker. Quarante-cinq croupiers fraîchement formés attendent de se lancer dans l’arène pour cette ouverture très attendue.

Une offre centrée sur le poker

L’établissement mise sur une offre complète pour s’imposer comme la référence du jeu à Paris. Les tables de poker constitueront l’attraction principale du complexe, mais les amateurs d’autres jeux traditionnels trouveront également leur compte dans cet espace pensé pour offrir une expérience premium. L’emplacement stratégique de l’avenue de la Grande Armée, artère prestigieuse du 17e arrondissement, vise à attirer une clientèle locale et internationale.

Un investissement stratégique

Ce projet ambitieux représente un investissement majeur pour le groupe Partouche dans la capitale. Les équipes ont été recrutées et formées spécifiquement pour ce lancement, avec des croupiers prêts à opérer dès l’ouverture des portes. L’établissement compte sur son envergure exceptionnelle et sa localisation pour s’imposer rapidement face à la concurrence des clubs de jeux parisiens existants.