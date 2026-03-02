Les prix du pétrole ont fortement augmenté sur les marchés après l’intensification des attaques au Moyen-Orient, qui ont ravivé les craintes de perturbations majeures de l’approvisionnement énergétique mondial.

Les investisseurs réagissent notamment aux frappes militaires et aux tensions croissantes dans le Golfe, une région stratégique par laquelle transite une part essentielle du commerce mondial de brut. Toute menace sur le détroit d’Ormuz, passage clé pour les exportations de pétrole, est susceptible d’entraîner une flambée immédiate des cours.

Les analystes soulignent que les marchés intègrent désormais un risque géopolitique élevé, avec la possibilité de perturbations prolongées du transport maritime, de hausses des primes d’assurance pour les navires et d’éventuelles interruptions de production. Les compagnies pétrolières et les États importateurs surveillent de près l’évolution de la situation.

Cette hausse des prix pourrait se répercuter sur l’inflation mondiale, en renchérissant les coûts du transport, de l’énergie et de nombreux biens de consommation. Les marchés restent volatils, suspendus à l’évolution militaire et diplomatique dans la région.