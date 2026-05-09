La droite française peut-elle enfin s’unir en 2027 ? Sarah Knafo y croit

Dans une interview accordée au JDD ce samedi, Sarah Knafo a défendu l’idée d’une union des droites déjà en marche au Parlement européen. L’eurodéputée Reconquête estime que les convergences entre les élus du RN, de Reconquête, des conservateurs européens et d’une partie de LR permettent désormais d’obtenir des résultats concrets, notamment sur l’immigration ou la simplification des normes économiques. Elle appelle ainsi à mettre fin au « cordon sanitaire » et au « front républicain », qu’elle considère comme des artifices politiques destinés à empêcher toute alternance de droite.

Sur le fond, Sarah Knafo affirme toutefois que les divergences avec le RN demeurent réelles, notamment sur les questions économiques. Si elle assure qu’il n’existe « aucune fâcherie » entre les deux formations, elle reproche à Marine Le Pen et à Jordan Bardella de conserver des « réflexes socialistes », malgré un discours plus libéral affiché ces derniers mois. Elle critique notamment les positions du RN favorables à de nouvelles taxes sur les grandes entreprises ou les « superprofits », estimant que ces propositions restent incompatibles avec une ligne assumée de baisse des impôts et de liberté économique.

Une stratégie de long terme pour 2027

Sarah Knafo insiste néanmoins sur la nécessité de laisser vivre une concurrence entre plusieurs forces de droite plutôt que de rechercher un « parti unique ». Prenant exemple sur les rivalités entre Jacques Chirac et Édouard Balladur ou entre Giorgia Meloni et Matteo Salvini en Italie, elle estime que cette compétition peut au contraire renforcer l’alternance. L’eurodéputée rappelle également sa propre progression lors des élections européennes à Paris, où elle avait dépassé les prévisions des sondages après une campagne éclair.

La proche d’Éric Zemmour a également mis en avant le succès de sa plateforme participative « Le programme pour la France », qui aurait déjà recueilli plusieurs milliers de contributions citoyennes. Sarah Knafo assure vouloir construire « le meilleur programme possible » pour préparer l’échéance présidentielle de 2027, en s’appuyant sur les propositions remontées par les Français.

Interrogée sur les critiques formulées par une partie de la droite contre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, Sarah Knafo a salué l’évolution de certains responsables LR sur ces sujets. Elle reprend les analyses développées depuis longtemps par Éric Zemmour sur le « gouvernement des juges » et défend un recours plus fréquent au référendum, estimant que « le peuple est la seule vraie Cour suprême ».

Enfin, l’eurodéputée a réaffirmé son soutien total à une candidature d’Éric Zemmour en 2027. Comparant son potentiel retour à celui de Donald Trump aux États-Unis, elle juge que les Français « n’auront pas cent fois l’occasion de désigner un homme de cette trempe ». Elle se voit, pour sa part, comme l’architecte du projet et du programme destiné à préparer la prochaine présidentielle.