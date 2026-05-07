Entrevue Moyen-Orient Politique internationale

Jean-Noël Barrot exclut toute levée de sanctions tant que le détroit d’Ormuz reste bloqué

7 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

Le ministre français des Affaires étrangères rejette tout allègement des sanctions contre l’Iran. La condition sine qua non reste la réouverture du détroit stratégique.

Jean-Noël Barrot exclut toute levée de sanctions tant que le détroit d'Ormuz reste bloqué
Jean-Noël Barrot exclut toute levée de sanctions tant que le détroit d'Ormuz reste bloqué

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a fermement écarté mardi toute perspective de levée des sanctions internationales contre l’Iran. La position française reste intransigeante : aucun assouplissement ne sera envisagé tant que Téhéran maintiendra le bloquage du détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique par lequel transite près d’un tiers du pétrole mondial transporté par voie maritime. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient, où les signaux diplomatiques contradictoires se multiplient.

Trump évoque un accord possible

Donald Trump a pourtant évoqué la possibilité d’un accord de paix avec l’Iran, qu’il juge désormais très probable. Cette annonce du président américain a immédiatement provoqué une réaction spectaculaire sur les marchés financiers : les cours du pétrole ont chuté brutalement tandis que les places boursières mondiales s’envolaient. Les investisseurs anticipent un possible apaisement dans la région, même si la réalité d’un tel rapprochement reste hautement incertaine. L’écart entre les déclarations optimistes de Washington et la fermeté européenne illustre la complexité d’une crise dont l’issue demeure imprévisible.

La France maintient donc sa ligne de fermeté face à la République islamique. Le blocus du détroit d’Ormuz constitue pour Paris une ligne rouge infranchissable, qui conditionne toute normalisation des relations économiques et diplomatiques. Cette posture s’inscrit dans la stratégie occidentale visant à contraindre l’Iran à rouvrir cette voie maritime vitale pour l’économie mondiale. L’incertitude demeure totale sur la possibilité réelle d’un accord global, malgré l’optimisme affiché par l’administration américaine.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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