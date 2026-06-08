Emmanuel Macron défend son bilan social à Amiens, sept ans après

Le président s’est rendu à Amiens pour valoriser les résultats de son action, notamment en matière d’emploi et de lutte contre la fatalité sociale.

Emmanuel Macron est retourné dans sa ville natale à Amiens, qui l’avait vu affronter Marine Le Pen lors d’un déplacement marquant durant la présidentielle de 2017. Le chef de l’État a voulu démontrer que son action gouvernementale avait porté ses fruits sur le territoire. Il a mis en avant les progrès réalisés en matière d’emploi et d’inclusion, insistant sur l’idée qu’aucun destin n’est écrit d’avance pour les Français.

Un message contre le déterminisme social

Le président a multiplié les rencontres avec des acteurs locaux et des bénéficiaires de politiques publiques pour illustrer concrètement les effets de ses réformes. Son discours a porté sur la baisse du chômage et les dispositifs d’insertion professionnelle mis en place depuis 2017. Emmanuel Macron a cherché à contrer l’idée d’un déterminisme social qui enfermerait les citoyens dans leur condition d’origine.

Reconquête de l’électorat populaire

Ce déplacement intervient dans un contexte politique tendu, à quelques mois de l’élection présidentielle, à laquelle il ne pourra pas participer. Le chef de l’État tente de reconquérir une partie de l’électorat populaire séduit par le Rassemblement national. Son message à Amiens visait à prouver que la politique menée depuis neuf ans a transformé concrètement la vie de nombreux Français, loin des critiques récurrentes sur son bilan social.