La plateforme de marchés prédictifs Polymarket suscite de vives critiques depuis le début de la guerre en Iran. Ce site permet aux internautes de miser de l’argent sur la probabilité d’événements futurs, qu’ils soient politiques, économiques ou géopolitiques. Depuis les premières frappes américano-israéliennes contre l’Iran fin février, plusieurs paris liés au conflit ont attiré des montants considérables, dont 529 millions de dollars misés sur la question d’une attaque américaine contre l’Iran.

Le fonctionnement de Polymarket repose sur l’achat de « parts » associées à un événement. Si celui-ci se produit, la part vaut 1 dollar ; dans le cas contraire, elle ne vaut rien. Les prix évoluent selon l’offre et la demande, ce qui permet à la plateforme d’afficher en temps réel une estimation de la probabilité d’un événement, comme un cessez-le-feu, la chute d’un régime ou l’évolution d’un conflit.

Soupçons de délit d’initié et polémique éthique

La plateforme est aujourd’hui sous surveillance après la découverte de profits importants réalisés par certains comptes juste avant les frappes contre l’Iran. Une société d’analyse blockchain affirme que plusieurs portefeuilles auraient gagné environ 1,2 million de dollars en misant sur le timing des attaques. Ces gains alimentent les soupçons selon lesquels certains utilisateurs auraient pu disposer d’informations sensibles ou confidentielles.

La polémique a également été renforcée par la présence de paris jugés choquants, notamment sur la possibilité d’une détonation nucléaire avant une certaine date, qui ont finalement été supprimés après une vague d’indignation. Plusieurs responsables politiques américains appellent désormais à mieux encadrer ces marchés prédictifs, accusés de transformer des crises géopolitiques en objets de spéculation.

En France, Polymarket est interdit, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) considérant que la plateforme propose des jeux d’argent en ligne sans licence. Malgré ce blocage officiel, certains internautes continuent d’y accéder via des moyens techniques comme les VPN, ce qui relance le débat sur la régulation de ces nouveaux marchés liés à l’actualité mondiale.