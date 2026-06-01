Leboncoin nomme Kieren Cooney à sa direction générale

Le site de petites annonces Leboncoin a annoncé la nomination de Kieren Cooney au poste de directeur général. L’Australien prendra officiellement ses fonctions à la fin du mois de juin, succédant à Antoine Jouteau, qui avait quitté l’entreprise fin 2025 pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs des télécommunications, des médias et du numérique, Kieren Cooney a notamment occupé des postes de direction au sein de groupes tels que TPG Telecom, Vodafone, Foxtel ou encore NBC. Leboncoin met en avant son expertise en matière de transformation digitale, de croissance et d’innovation.

Une nomination tournée vers l’intelligence artificielle

L’entreprise estime que son expérience des plateformes numériques et sa connaissance des enjeux liés à l’intelligence artificielle constitueront des atouts majeurs pour accompagner la prochaine phase de développement du groupe. Cette nomination intervient dans un contexte de forte concurrence sur le marché du commerce en ligne et des plateformes numériques.

Avec près de 31 millions d’utilisateurs uniques chaque mois, Leboncoin demeure l’un des sites les plus fréquentés en France. Le groupe s’appuie désormais sur quatre marques principales (Leboncoin, Agriaffaires, MachineryZone et Truckscorner ) après la cession de L’Argus au groupe Horyzon à l’automne 2025.