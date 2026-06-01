ÉCONOMIE Entreprises

Leboncoin nomme Kieren Cooney à sa direction générale

1 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Leboncoin nomme Kieren Cooney à sa direction générale
Leboncoin nomme Kieren Cooney à sa direction générale

Le site de petites annonces Leboncoin a annoncé la nomination de Kieren Cooney au poste de directeur général. L’Australien prendra officiellement ses fonctions à la fin du mois de juin, succédant à Antoine Jouteau, qui avait quitté l’entreprise fin 2025 pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs des télécommunications, des médias et du numérique, Kieren Cooney a notamment occupé des postes de direction au sein de groupes tels que TPG Telecom, Vodafone, Foxtel ou encore NBC. Leboncoin met en avant son expertise en matière de transformation digitale, de croissance et d’innovation.

Une nomination tournée vers l’intelligence artificielle

L’entreprise estime que son expérience des plateformes numériques et sa connaissance des enjeux liés à l’intelligence artificielle constitueront des atouts majeurs pour accompagner la prochaine phase de développement du groupe. Cette nomination intervient dans un contexte de forte concurrence sur le marché du commerce en ligne et des plateformes numériques.

Avec près de 31 millions d’utilisateurs uniques chaque mois, Leboncoin demeure l’un des sites les plus fréquentés en France. Le groupe s’appuie désormais sur quatre marques principales (Leboncoin, Agriaffaires, MachineryZone et Truckscorner ) après la cession de L’Argus au groupe Horyzon à l’automne 2025.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.