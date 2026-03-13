L’ancien directeur général de la compagnie nationale SriLankan Airlines, Kapila Chandrasena, a été arrêté jeudi par les autorités sri-lankaises dans le cadre d’une enquête pour corruption liée à un contrat signé avec l’avionneur européen Airbus en 2013.

Selon l’organisme anticorruption du Sri Lanka, l’ancien dirigeant est soupçonné d’avoir participé à un système de pots-de-vin évalué à 16 millions de dollars. Les enquêteurs affirment qu’une partie de cette somme, soit 1,45 million d’euros, aurait été versée sur un compte bancaire à Singapour.

Un contrat de plusieurs milliards de dollars

Le dossier concerne un accord conclu en 2013 portant sur l’achat de dix avions Airbus, dont six A330 et quatre A350, pour un montant estimé à 2,3 milliards de dollars. Les autorités soupçonnent Kapila Chandrasena d’avoir utilisé une société écran basée au Brunei pour dissimuler les flux financiers liés à ce contrat.L’ancien dirigeant avait déjà été interpellé en février 2020 dans une enquête distincte mais liée à des soupçons de corruption impliquant également Airbus, avant d’être libéré sous caution.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de scandales autour de l’avionneur européen. En 2020, Airbus avait accepté de verser 3,6 milliards d’euros d’amendes pour mettre fin à plusieurs enquêtes judiciaires pour corruption menées en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La compagnie SriLankan Airlines, de son côté, reste confrontée à une situation financière difficile. Fin mars 2025, elle affichait près de 2 milliards de dollars de dettes, et plusieurs tentatives de privatisation n’ont pour l’instant pas abouti.