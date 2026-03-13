Le président du directoire de Lactalis, Emmanuel Besnier, doit être convoqué devant le tribunal correctionnel de Laval après une procédure engagée par plusieurs salariés du groupe laitier. Ces derniers accusent la direction d’avoir réduit le montant de leurs primes de participation à la suite d’un montage financier contesté par l’administration fiscale.

Plus de 400 salariés et anciens salariés, réunis au sein de l’association « Justice pour nos primes », ont décidé d’engager une citation directe devant la justice. Ils reprochent au dirigeant, en tant que responsable de Lactalis et de sa holding BSA, d’avoir présenté des comptes inexacts, ce qui aurait mécaniquement diminué les bénéfices servant de base au calcul de leurs primes.

Un différend fiscal déjà réglé mais un contentieux judiciaire toujours ouvert

Au cœur du litige figure un montage financier impliquant des structures en Belgique et au Luxembourg. En 2024, Lactalis avait accepté de verser 475 millions d’euros à l’administration fiscale française pour mettre fin à ce différend fiscal. Les plaignants estiment toutefois que ce mécanisme aurait réduit les bénéfices déclarés pendant plusieurs années et, par conséquent, les primes versées aux salariés.

Selon l’avocat des plaignants, le manque à gagner pourrait atteindre entre 15 000 et 35 000 euros par salarié sur une période d’environ dix ans. Au total, 14 000 à 16 000 salariés travaillant en France pourraient être concernés.

Lactalis conteste les accusations et se défend

De son côté, Lactalis affirme ne pas avoir connaissance de cette procédure et conteste les accusations. Le groupe assure rester serein face aux démarches de l’association et indique avoir lui-même déposé une plainte dans cette affaire. Parallèlement, le Parquet national financier poursuit une enquête distincte pour fraude fiscale aggravée et blanchiment liée aux mêmes soupçons.

Fondé en 1933 en Mayenne, Lactalis est aujourd’hui l’un des plus grands groupes laitiers au monde. L’entreprise, connue pour des marques comme Président, Lactel, Galbani ou Leerdammer, a franchi en 2024 le seuil des 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires.