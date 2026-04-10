Intermarché vise 40 % de ventes issues de ses marques propres d’ici trois ans

Intermarché a annoncé vouloir porter la part de ses marques de distributeur à 40 % de son chiffre d’affaires d’ici trois ans, contre environ 35 % aujourd’hui. L’enseigne, troisième acteur de la grande distribution alimentaire en France, entend capitaliser sur l’attrait croissant des consommateurs pour ces produits, notamment dans un contexte inflationniste.

Les marques maison, comme Pâturages ou Chabrior, ont vu leur poids progresser ces dernières années. Elles représentaient un peu plus de 31 % des ventes en 2022 et dépassent désormais 35 %, avec un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros en 2025. Cette dynamique s’inscrit dans une tendance plus large du marché, où ces produits gagnent du terrain face aux grandes marques nationales.

Une stratégie axée sur les prix et l’innovation

Pour atteindre son objectif, le groupe mise sur des prix compétitifs, le développement de nouvelles gammes et des engagements en matière de santé et d’environnement. Plusieurs lancements sont prévus, notamment dans les secteurs de l’hygiène, de la beauté et des produits à faible empreinte carbone.

Intermarché s’appuie également sur son outil industriel, avec 54 usines produisant une part importante de ses références, afin de maîtriser les coûts et sécuriser ses approvisionnements. Le distributeur prévoit par ailleurs de renforcer sa filière, notamment avec l’acquisition prochaine d’une société spécialisée dans le négoce de bovins.