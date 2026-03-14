Eric Woerth nommé président du conseil d’administration du PMU

L’ancien ministre Eric Woerth a été nommé vendredi président du conseil d’administration du PMU, l’opérateur historique des paris hippiques en France. Cette nomination reste toutefois soumise à l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Il succède à Joël Séché, qui assurait l’intérim depuis six mois après le départ de Richard Viel. Sa nomination a été proposée par les sociétés mères du PMU et validée lors d’une assemblée générale du groupement, avec l’agrément des ministères de tutelle, notamment ceux de l’Agriculture et des Comptes publics.

Une mission dans un contexte de transformation

Eric Woerth devra accompagner la transformation du PMU, confronté ces dernières années à une baisse des paris hippiques et à des tensions internes entre ses actionnaires. Il travaillera en étroite collaboration avec Cyrille Giraudat, directeur général de l’entreprise, afin de relancer l’activité et moderniser la gouvernance.

L’ancien ministre connaît déjà le dossier : depuis septembre 2025, il était chargé par le gouvernement de préparer le « Pacte PMU 2030 », un plan destiné à réformer l’organisation de la filière hippique. Le PMU, fondé en 1930 et détenu par France Galop et la SETF, joue un rôle central dans le financement de la filière, qui représente environ 40 000 emplois en France.