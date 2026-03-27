Air France quitte Orly après 80 ans d’histoire

Ce samedi 28, Air France tourne une page de son histoire en quittant l’aéroport de Paris-Orly, qu’elle desservait depuis huit décennies. Le dernier vol de la compagnie à s’y poser sera l’AF6231 en provenance de Nice, attendu aux alentours de 22 heures.

La fin d’une présence historique

Au fil des décennies, Orly a occupé une place centrale dans l’histoire du transport aérien français et dans le développement d’Air France. Le départ de la compagnie nationale referme donc un chapitre hautement symbolique de l’aviation française.

La décision de quitter Orly avait été annoncée par la compagnie en 2023. Air France justifiait alors ce choix par “une chute structurelle de la demande sur le réseau”.

Cette mesure a lieu en pleine transformation du transport aérien intérieur, marqué par la concurrence du train à grande vitesse, l’évolution des habitudes de déplacement et la réorganisation des dessertes domestiques.

Une page se tourne pour l’aviation française

Avec ce départ, c’est bien plus qu’un simple changement de plateforme qui se joue. Air France met fin à une présence historique dans un aéroport qui a longtemps été l’un de ses principaux points d’ancrage.

Le départ d’Orly, 80 ans après les grandes heures des vols transatlantiques du lendemain de la guerre, symbolise la mutation profonde du secteur aérien. Pour Air France comme pour Orly, ce samedi 28 mars restera une date marquante et triste, pour les plus nostalgiques…