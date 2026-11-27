Les débordements survenus lors du match entre l’OM et Levski Sofia mettent en lumière des comportements racistes de supporters bulgares. Des témoignages évoquent des saluts nazis, des cris de singe et des provocations dans les rues de Marseille. Les violences ont entraîné de nombreux blessés, suscitant l'indignation et des réactions officielles.

Au lendemain des violents affrontements qui ont éclaté au stade Vélodrome, jeudi soir, en marge de la rencontre de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia, les témoignages se multiplient sur le comportement de certains supporters bulgares. Nicolas, chauffeur de taxi à Marseille et présent dans les tribunes, a livré sur RMC un récit accablant. Saluts nazis, cris de singe, banderoles et provocations dans les rues de Marseille : le témoin décrit une journée particulièrement éprouvante.

« Ils ont commencé à faire des saluts nazis, des cris de singe »

Alors que les images des violents affrontements ayant fait onze blessés parmi les supporters bulgares ont suscité une vague d’indignation jusqu’au sommet de l’État, plusieurs témoignages mettent également en lumière les provocations racistes de certains fans du Levski Sofia.

Nicolas raconte sur RMC : « Ils ont commencé à faire des saluts nazis, des cris de singe. (…) Ils ont commencé à déployer des banderoles, il y avait marqué “remigration”, c’était horrible. »

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent effectivement au moins un supporter bulgare effectuant un salut nazi en direction des tribunes marseillaises.

« C’était impossible de prendre des clients parce que la ville était saccagée »

Selon ce chauffeur de taxi, les provocations ne se seraient pas limitées à l’enceinte du Vélodrome. Elles auraient commencé bien avant la rencontre, dans les rues de Marseille, perturbant notamment son activité professionnelle. « Ils ont provoqué toute la journée dans la ville. Moi, je suis chauffeur de taxi, c’était impossible de prendre des clients parce que la ville était saccagée », affirme Nicolas.

Choqué par les comportements dont il dit avoir été témoin, le Marseillais a décidé de sortir son téléphone pour filmer la scène : « Quand j’ai vu ça, j’ai filmé, j’ai dit : non, pas possible, je ne peux pas rêver. »

11 blessés, dont 5 hospitalisés

La situation a dégénéré avant même le coup d’envoi de la rencontre. De violents affrontements ont opposé des supporters marseillais et bulgares dans les tribunes du Vélodrome. Des coups ont été échangés, tandis que des projectiles et des fumigènes ont été lancés. Selon le premier bilan de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, onze ressortissants bulgares ont été blessés. Cinq ont été hospitalisés, notamment pour des traumatismes crâniens et oculaires. Six autres ont été soignés sur place. L’Olympique de Marseille a condamné les incidents et annoncé travailler avec les autorités compétentes pour établir les circonstances précises des affrontements.

La Bulgarie exige des sanctions, Emmanuel Macron intervient

La présidente bulgare, Iliana Iotova, a exigé que les autorités françaises fassent toute la lumière sur les agressions et que leurs auteurs soient traduits en justice. Elle a également demandé à l’UEFA d’examiner les conditions de sécurité dans lesquelles les supporters bulgares ont été accueillis. De son côté, Emmanuel Macron a condamné les violences et assuré au Premier ministre bulgare, Romania Radev, que leurs auteurs ne resteraient pas impunis.

Les circonstances ayant précédé les affrontements devront également être établies, notamment les comportements racistes dénoncés par plusieurs témoins et les provocations imputées à certains supporters du Levski Sofia. Si ces agissements ne sauraient justifier les violences physiques, ils ne doivent pas pour autant rester impunis. Sur le terrain, l’OM s’est imposé 1-0. Une victoire totalement éclipsée par les violences, les saluts nazis et les accusations de racisme qui ont entaché cette soirée européenne.

Sources cited in the article RMC · Police Prefecture of Bouches-du-Rhône