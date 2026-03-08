Guerre au Moyen-Orient : plus de 3 500 Français rapatriés

Le rapatriement des ressortissants français bloqués par la guerre au Moyen-Orient s’intensifie. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a indiqué samedi que plus de 3 500 Français avaient déjà pu regagner la France grâce à plusieurs vols organisés ou facilités depuis les Émirats arabes unis.

Invité de l’émission C à Vous sur France 5, le chef de la diplomatie a précisé que 800 personnes considérées comme vulnérables avaient été rapatriées à bord de six vols spécialement affrétés par la France. Cinq rotations supplémentaires doivent encore être organisées d’ici mardi.

Des vols commerciaux également mobilisés

En parallèle de ces opérations, plusieurs vols commerciaux ont été mobilisés pour accélérer le retour des ressortissants français vers Paris. Selon Jean-Noël Barrot, un vol a été organisé jeudi, cinq vendredi et cinq autres samedi.

Le dispositif doit encore monter en puissance avec six vols prévus dimanche puis six autres lundi. Au total, ces liaisons ont déjà permis à environ 3 500 Français de quitter la région et de rentrer en France.