Goodyear va supprimer 400 emplois en Europe dans le cadre d’une restructuration

Le fabricant américain de pneumatiques Goodyear a annoncé une réorganisation de ses activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, avec à la clé une suppression nette d’environ 400 postes d’ici 2028. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à réduire les coûts et à simplifier l’organisation du groupe.

Dans le détail, l’entreprise prévoit de supprimer près de 600 emplois dans plusieurs pays, tout en en créant environ 200 pour adapter son fonctionnement. L’objectif affiché est de fluidifier la distribution, rationaliser les processus et améliorer la rentabilité de ses opérations dans la région.

Un plan de transformation aux effets étalés dans le temps

Cette restructuration devrait générer un coût compris entre 100 et 110 millions de dollars sur plusieurs années, mais permettre à terme une amélioration significative des résultats. Goodyear table sur un gain opérationnel progressif à partir de 2028.

Malgré un chiffre d’affaires global encore élevé, le groupe a enregistré une lourde perte en 2025, ce qui explique l’accélération de ces mesures. Présent dans de nombreux pays européens, il emploie des dizaines de milliers de salariés et cherche désormais à adapter son modèle face à un environnement économique plus contraint.