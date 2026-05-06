Amazon annonce 15 milliards d’euros d’investissements en France et 7.000 emplois

Le géant américain Amazon a annoncé un plan d’investissement de plus de 15 milliards d’euros en France entre 2026 et 2028, accompagné de la création de plus de 7.000 emplois en CDI. L’entreprise affirme qu’il s’agit de son engagement financier le plus important dans l’Hexagone depuis son implantation, alors qu’elle dit avoir déjà investi plus de 30 milliards d’euros dans le pays depuis 2010.

Ces investissements seront consacrés au développement des infrastructures logistiques, du cloud et de l’intelligence artificielle, ainsi qu’au renforcement du réseau existant. Amazon prévoit notamment l’ouverture de quatre nouveaux centres logistiques dans plusieurs régions françaises, avec des recrutements qui débuteront dès 2026.

De nouveaux entrepôts et un développement dans l’IA

Trois nouveaux sites ouvriront prochainement à Illiers-Combray, près de Chartres, à Beauvais et à Colombier-Saugnieu, près de Lyon. Un quatrième centre doit voir le jour à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, en 2027. À eux seuls, ces projets doivent générer plusieurs milliers d’emplois permanents selon l’entreprise.

Amazon souhaite également renforcer ses activités dans le cloud et l’intelligence artificielle via Amazon Web Services (AWS). Le groupe affirme vouloir proposer davantage de solutions technologiques aux entreprises et collectivités locales françaises, tout en améliorant ses capacités logistiques et ses délais de livraison.

Le directeur général d’Amazon France, Jean-Baptiste Thomas, a défendu un projet destiné à soutenir le pouvoir d’achat grâce à des prix bas et à un maillage logistique renforcé. Le groupe met aussi en avant une réduction de son empreinte environnementale grâce à la proximité de ses infrastructures avec les consommateurs.