À Strasbourg, la campagne municipale vient de changer de température. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a tranché net mardi sur X: l’accord de second tour scellé entre Catherine Trautmann et Pierre Jakubowicz, candidat se réclamant d’Horizons, place ses signataires «en dehors du Parti socialiste».

Le patron du PS rappelle une boussole simple, presque scolaire: faire gagner la gauche «partout où c’est possible» et éviter les alliances avec une formation qu’il accuse de s’entendre, ailleurs, avec la droite pour battre la gauche. Dans le même temps, Pierre Jakubowicz (5,10% au premier tour) dit vouloir «combattre» la liste écologiste et insoumise de la maire sortante Jeanne Barséghian, quand Catherine Trautmann, ancienne maire socialiste arrivée en tête avec 25,93%, défend une alliance fondée selon elle sur «les mêmes valeurs fondamentales».

Un accord local qui fait exploser la ligne nationale

Un accord local qui fait exploser la ligne nationale La riposte ne s’est pas fait attendre chez les Écologistes: Marine Tondelier demande à Olivier Faure de «tenir sa parole» et de retirer l’investiture PS à Catherine Trautmann, au nom d’un principe clair selon elle, pas d’union «avec la droite». Sur le terrain, les blocs se recomposent à marche forcée: Catherine Trautmann devance de peu le candidat LR Jean-Philippe Vetter (24,23%), Jeanne Barséghian est troisième (19,72%) et a officialisé une fusion avec le candidat LFI Florian Kobryn (12,03%).

Ironie de la séquence, Horizons a pris ses distances avec Pierre Jakubowicz et dit soutenir Jean-Philippe Vetter, affichant l’objectif de «faire gagner la droite et le centre» dans le plus de communes possible. Strasbourg devient alors un test grandeur nature: dans une gauche déjà fracturée, la bataille du second tour ressemble moins à un duel qu’à une épreuve de cohérence, avec des conséquences qui dépasseront largement les quais de l’Ill.