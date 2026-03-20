Strasbourg : Jeanne Barseghian revendique la « vraie gauche » face à Trautmann

À Strasbourg, la campagne du second tour se tend entre les principales candidates. La maire sortante écologiste Jeanne Barseghian, alliée à La France insoumise, revendique incarner la « vraie gauche » face à Catherine Trautmann, engagée dans une autre stratégie d’alliance.

Arrivée en troisième position au premier tour, Jeanne Barseghian tente de relancer sa dynamique grâce à un rapprochement avec les Insoumis. De son côté, Catherine Trautmann, en tête devant la droite, s’est rapprochée du centre, suscitant des critiques jusque dans son propre camp politique.

Une gauche divisée face à une triangulaire incertaine

Le second tour oppose désormais trois blocs distincts, avec également la présence du candidat Les Républicains Jean-Philippe Vetter. Cette configuration rend l’issue du scrutin particulièrement ouverte.

Dans ce contexte, chaque candidate cherche à élargir son socle électoral en s’adressant à des électorats différents. Entre alliances contestées et rivalités internes à la gauche, la bataille pour la mairie s’annonce indécise jusqu’au dernier moment.