Jordan Bardella crédité de 36% au premier tour de la présidentielle. Le président de l’IFOP «n’avait jamais vu ça»

5 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Un sondage réalisé par l’IFOP-Fiducial pour LCI, Sud Radio et Le Figaro place le Rassemblement national très nettement en tête des intentions de vote en cas d’élections législatives organisées aujourd’hui. Selon cette enquête d’opinion, le parti présidé par Jordan Bardella recueillerait environ 36% des suffrages au premier tour, un niveau particulièrement élevé dans les études réalisées à distance d’un scrutin. Marine Le Pen obtient entre 34% et 36%.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon d’un peu plus de 1 300 personnes inscrites sur les listes électorales. Dans ce scénario, une alliance de la gauche arriverait en deuxième position avec environ 24% des intentions de vote, tandis que le bloc présidentiel obtiendrait autour de 14%. Les Républicains seraient crédités de 11% à 12%, les autres formations politiques se partageant le reste des intentions de vote.

« Jamais vu aussi tôt avant un scrutin »

Ces résultats ont été commentés par Frédéric Dabi, directeur général opinion de l’IFOP. Selon lui, le niveau mesuré pour le Rassemblement national constitue un phénomène rare à ce stade du calendrier politique.

Il affirme ainsi n’avoir « jamais observé un tel score aussi longtemps avant un scrutin ». Pour le responsable de l’institut de sondage, ce niveau montre une dynamique politique pour le parti, et ce malgré me procès de Marine Le Pen.

Le niveau mesuré pour le Rassemblement national se situe au-dessus de celui observé dans les sondages réalisés avant les élections législatives de 2024.

La formation politique bénéficie d’un socle électoral solide dans les enquêtes d’opinion, ce qui contribue à maintenir un rapport de force favorable dans les scénarios testés par les instituts.

Le RN accèdera-t-il enfin au pouvoir en 2027, après des années de désillusions au second tour des présidentielles à cause des barrages contre lui ? Réponse dans un peu plus de un an…

Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

