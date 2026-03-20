Sarah Knafo évoque un blocage d’Édouard Philippe dans les discussions avec Rachida Dati

À Paris, Sarah Knafo affirme que des obstacles politiques ont empêché toute alliance avec Rachida Dati entre les deux tours des municipales. L’ancienne candidate d’extrême droite assure avoir été informée d’un refus venu de l’entourage d’Édouard Philippe lors d’un échange direct avec la candidate de la droite.

Selon elle, cette discussion a eu lieu à la veille de son retrait, alors qu’elle envisageait encore un rapprochement au nom d’une union des droites. Elle évoque également le rôle de Pierre-Yves Bournazel dans ce refus, estimant que cette stratégie a fermé la porte à toute coalition.

Des versions opposées sur les négociations

L’entourage de Rachida Dati conteste toutefois cette lecture et affirme que la candidate a elle-même refusé toute alliance. Ces déclarations contradictoires illustrent les tensions et les désaccords stratégiques au sein du camp de droite parisien.

Cet épisode met en lumière les divisions persistantes entre les différentes sensibilités de la droite, dans une campagne marquée par les recompositions et les choix tactiques entre les deux tours.