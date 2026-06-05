Politique Élections

Présidentielle – Robert Ménard, «la candidature du bon sens»?

5 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Présidentielle – Robert Ménard «la candidature du bon sens»?
Présidentielle – Robert Ménard, «la candidature du bon sens»?

Robert Ménard laisse planer le doute sur une possible candidature à l’élection présidentielle. Dans un entretien accordé à Causeur, le maire de Béziers est interrogé sur l’hypothèse de briguer la présidence de la République. À la question : « Suggérez-vous que vous pourriez être président de la République ? », il répond sans annoncer officiellement sa candidature, mais en affirmant qu’il faut « une candidature de bon sens et surtout de courage ».

Une formule politique assumée

Robert Ménard déclare que « la maîtrise de la technique gouvernementale n’est pas une barrière insurmontable pour jouer dans la cour des grands ». Il ajoute constater que « le jeunisme est passé de mode ». Le maire de Béziers revendique également une différence avec les responsables du RN et de LFI, affirmant ne pas « prétendre avoir réponse à tout ».

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon directement critiqués

Dans cet entretien, Robert Ménard s’en prend également à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il estime qu’avec « le programme économique et social de Marine Le Pen », la France irait « tout droit dans le mur ». Concernant Jean-Luc Mélenchon, il affirme qu’il est « tout bonnement dangereux ».

« Loin des partis. En liberté. »

Robert Ménard dit vouloir opposer à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon « un projet raisonnable, mais sans être gnangnan ». Il conclut en évoquant « une candidature de bon sens et surtout de courage », avant d’ajouter : « Loin des partis. En liberté. »

Une réponse qui entretient le doute

À la question « Un autoportrait ? », Robert Ménard répond simplement : « Qui sait… », avec un sourire. Aucune candidature n’est donc formellement annoncée. Mais le maire de Béziers associe clairement son nom à l’idée d’une candidature présidentielle hors des partis. Alors que des sondages le placent dans le TOP 10 des personnalités politiques préférées des Francais, cette décision aurait finalement… du bon sens !

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon