Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon promet l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie et une autonomie renforcée pour la Corse

Jean-Luc Mélenchon a précisé dimanche sa vision de l’avenir institutionnel des territoires ultramarins et insulaires français lors de son premier grand meeting de campagne pour l’élection présidentielle de 2027. Devant plusieurs milliers de sympathisants réunis à Saint-Denis, le leader de La France insoumise a affirmé que la Nouvelle-Calédonie accéderait à l’indépendance sous sa présidence, tout en promettant à la Corse une autonomie élargie.

Le candidat insoumis a défendu le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, estimant que les populations concernées doivent pouvoir décider librement de leur avenir institutionnel. Selon lui, les territoires éloignés de l’Hexagone, qu’il s’agisse de la Nouvelle-Calédonie, de la Corse, de la Guyane ou encore des Antilles, attendent des réponses claires de la part des candidats à la magistrature suprême.

La Nouvelle-Calédonie au cœur des propositions

Concernant la Nouvelle-Calédonie, Jean-Luc Mélenchon a estimé que l’archipel devait évoluer vers l’indépendance. Il a également assuré qu’en cas d’élection, son gouvernement privilégierait systématiquement le dialogue politique plutôt que le recours à la force pour résoudre les crises institutionnelles dans le territoire du Pacifique.

Cette déclaration intervient dans un contexte encore marqué par les tensions des dernières années autour du statut de l’archipel. Les débats sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie restent particulièrement sensibles, plusieurs visions s’opposant entre maintien dans la République française et accession à la souveraineté.

Une ouverture sur l’autonomie des territoires

Le dirigeant de La France insoumise a également affiché son soutien à une autonomie renforcée pour la Corse. Il estime que les revendications exprimées depuis plusieurs années par les élus corses méritent une réponse politique adaptée et a promis d’accompagner l’île dans cette évolution institutionnelle.

Au-delà de ces deux territoires, Jean-Luc Mélenchon a indiqué ne vouloir poser « aucun tabou » sur la question de l’autonomie. Il a affirmé que toute évolution devrait néanmoins reposer sur la volonté clairement exprimée par les populations concernées. Cette prise de position marque l’un des axes majeurs de son projet institutionnel à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.