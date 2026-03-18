Lors des municipales de 2026, le Rassemblement national confirme ses difficultés à s’imposer dans les villes moyennes. Malgré une progression électorale visible à l’échelle nationale, le parti ne parvient que rarement à convertir ces scores en conquêtes municipales, en dehors de ses zones d’influence habituelles.

Ses meilleurs résultats restent concentrés dans quelques territoires où il est solidement implanté, notamment dans le nord et le sud-est du pays. Ailleurs, le RN apparaît souvent en retrait, voire absent, faute de structures locales suffisamment développées pour peser dans le scrutin.

Un déficit d’ancrage territorial

Cette situation met en lumière les limites de son implantation locale. Le parti manque encore de relais municipaux et de cadres expérimentés dans de nombreuses communes, ce qui réduit ses chances de l’emporter face à des adversaires mieux installés.

Si le RN consolide certaines positions, le scrutin souligne ainsi un écart persistant entre son influence nationale et sa capacité à exercer le pouvoir au niveau local, en particulier dans les villes moyennes où la concurrence reste forte.