Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

Au Mans, le maire sortant Stéphane Le Foll est donné en tête du premier tour avec 43 % des suffrages, selon les informations d’ICI Pays de la Loire.

L’ancien ministre de l’Agriculture sous François Hollande se place en position favorable avant le second tour, où il devrait affronter trois adversaires : une liste de gauche, une liste de droite et une liste du Rassemblement national.