Dans l’immense majorité des communes, le match s’est réglé d’un coup. Le premier tour a suffi à installer un maire dans 94% des villes et villages, soit un pays de 43 millions d’habitants où le second tour n’avait plus grand-chose à dire.

Ce sont surtout les petites communes qui donnent le ton: là, la compétition se joue moins à coups de logos nationaux qu’à coups de prénoms connus, de services rendus et de querelles de clocher. Résultat, beaucoup d’élus se présentent « sans étiquette », comme si l’affichage partisan était devenu un costume trop étroit pour la mairie.

Quand les partis s’effacent, le terrain reprend la main

Quand les partis s’effacent, le terrain reprend la main Sous les 1 000 habitants, les maires élus au premier tour sont majoritairement classés « sans étiquette ». Au-dessus, notamment après 3 500 habitants, ce sont les listes « divers » qui dominent, signe d’une municipalisation du scrutin que souligne le politiste Frédéric Sawicki: l’étiquette nationale se fait discrète, parfois volontairement, parfois par prudence. Les chiffres racontent aussi la fragilité des formations traditionnelles dans les villes intermédiaires: entre 3 500 et 10 000 habitants, les « divers » représentent 21,38% des élus dès le premier tour quand Les Républicains et leurs alliés n’y pèsent que 1,4%. Dans les grandes villes, la logique partisane revient, plus nette, plus assumée, avec 27% d’élus LR et alliés au premier tour dans les communes de plus de 30 000 habitants.

Autre réalité, moins glamour: l’absence d’adversaires. Dans 78% des communes concernées, une seule liste était en lice, et l’on comprend mieux pourquoi la part de maires élus dès le premier tour progresse dans les villages, avec +7% depuis 2014, une hausse accentuée entre 2020 et 2026. La réforme adoptée en 2025, qui abaisse sous les 1 000 habitants l’application du scrutin de liste paritaire, a aussi rebattu les cartes et, dans certains endroits, refroidi les ardeurs. Les grandes affiches, elles, existent encore: à Saint-Denis, la liste LFI-PCF de Bally Bagayoko s’impose avec 50,77%, à Cannes David Lisnard décroche 81% et le RN conserve ses bastions, dans une stabilité que la Fondation Jean-Jaurès attribue au poids des sortants. Reste une impression tenace: la France municipale avance à deux vitesses, entre l’ancrage local qui lisse les couleurs politiques et les métropoles où les partis reprennent, tôt ou tard, la scène.