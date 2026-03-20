Municipales à Marseille: les South Winners entrent dans l’arène et appellent à « faire barrage » au RN

À Marseille, la campagne a trouvé un relais inattendu mais bruyant. Les South Winners, principal groupe de supporters de l’Olympique de Marseille, ont appelé à « faire barrage » au Rassemblement national au second tour des municipales, dimanche.

Le message, publié dans un communiqué mercredi soir et relayé jeudi 19 mars, ne cite aucun nom mais vise clairement la dynamique du RN dans la ville, après un premier tour où le candidat Franck Allisio a atteint 35,02% des voix. Quand le stade parle, c’est rarement pour murmurer.

Dans les tribunes, la politique ne demande pas la permission

Dans les tribunes, la politique ne demande pas la permission Le collectif revendique une ligne simple, « la tolérance et le projet de vivre-ensemble » face à « la haine et à la ségrégation », écrivent-ils, en affirmant que « l’extrême droite est aux portes du pouvoir dans notre ville ». Les South Winners vont même chercher leurs propres codes pour frapper juste: « nous qui avons fanfaronné de ne pas avoir de fachos dans notre stade… honte à nous ». Une phrase qui claque comme une banderole qu’on déplie trop tard, et qui dit aussi l’embarras d’une partie du public marseillais, coincée entre identité populaire, fierté locale et peur de voir la ville basculer.

Reste le terrain électoral, lui, avec ses chiffres et ses bulletins. Dimanche, trois candidats seront en lice: le maire sortant divers gauche Benoît Payan, arrivé en tête avec 36,70%, Franck Allisio pour le RN et la candidate divers droite Martine Vassal, maintenue malgré ses 12,41% du premier tour. L’irruption des supporters dans le débat ne fait pas une coalition, elle change l’atmosphère, elle peut aussi déplacer quelques votes dans une ville où l’abstention pèse lourd. À quatre jours du scrutin, Marseille s’apprête à trancher, et l’on sent déjà que le résultat laissera des traces, dans l’hémicycle comme dans les virages.