Mercredi 18 mars, le Parti socialiste a annoncé retirer « toute forme de soutien » à Yassin Zeghli, candidat de La France insoumise à Argenteuil (Val-d’Oise) qualifié pour le second tour des municipales. En cause, la révélation d’une condamnation ancienne pour « violences conjugales », jugée incompatible avec la ligne affichée par le PS sur les violences faites aux femmes.

Le parti d’Olivier Faure demande aussi à ses militants de se mettre « en retrait de la campagne » et précise que la liste « Nous les Argenteuillais.es » ne pourra pas utiliser son logo. Geste net, presque chirurgical. Et politiquement, un aveu: l’accord local qui avait rassemblé la gauche derrière M. Zeghli était déjà un sujet inflammable.

Une union de la gauche qui se fissure à trois jours du vote

Une union de la gauche qui se fissure à trois jours du vote Yassin Zeghli était arrivé deuxième au premier tour, derrière le maire sortant LR Georges Mothron (37,7 %), avec 26,53 % des voix, devant deux autres listes de gauche, celle de Philippe Doucet (13 %) et celle du socialiste Nicolas Bougeard (12,54 %). La mécanique était simple: rassemblement au second tour pour tenter de renverser le sortant. Sauf qu’une campagne municipale, c’est aussi une bataille d’image, de proximité, d’exemplarité, et là le PS estime que la ligne rouge est franchie. « De tels actes ne sauraient être compatibles » avec son combat contre les violences faites aux femmes, écrit-il, parlant d’« atteinte intolérable à l’exemplarité » attendue d’un représentant de la République. À Argenteuil, la gauche se retrouve soudain à défendre une addition politique devenue encombrante.

Côté LFI, la riposte est immédiate et très politique. Paul Vannier, député de la circonscription et responsable des élections, affirme que M. Zeghli se présente avec « un casier vierge de toute condamnation [à la suite] d’une décision de justice », sans préciser s’il conteste la condamnation évoquée ou si elle a été effacée du casier. Il accuse aussi la droite de « pratiques illégales » et annonce une plainte, manière de déplacer le débat sur le terrain de la méthode plutôt que sur celui du fond. Selon les informations publiées, Yassin Zeghli aurait été condamné le 13 janvier 2023 à quatre mois de prison avec sursis. Reste une réalité brutale, que l’on soit électeur de gauche ou non: à quelques heures du scrutin, Argenteuil vote désormais avec cette affaire en toile de fond, et l’onde de choc pourrait bien dépasser les frontières de la ville.