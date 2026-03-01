La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, exclut toute alliance entre le Parti socialiste et La France insoumise lors des élections municipales des 15 et 22 mars. Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, elle estime qu’un tel accord constituerait un « déshonneur » et un « reniement » de l’histoire socialiste.

Elle demande à la direction du PS une « rupture claire et définitive » avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Selon elle, une union avec LFI, dans quelque ville que ce soit, reviendrait à renoncer aux valeurs portées par les figures historiques du socialisme français. Elle affirme ne pas partager la vision des « insoumis » sur la République, la laïcité ou le vivre-ensemble.

Désistement possible face au RN

Si elle écarte toute fusion de listes, y compris dans des villes stratégiques comme Toulouse, Carole Delga n’exclut pas des désistements en cas de risque de victoire du Rassemblement national. Elle précise que, face à l’extrême droite, il pourrait être nécessaire de se retirer, mais sans accord programmatique ni alliance formelle avec LFI.

Le débat sur les alliances à gauche intervient dans un contexte tendu, marqué notamment par les polémiques entourant Jean-Luc Mélenchon et par les répercussions politiques de l’affaire liée à la mort du militant d’extrême droite Quentin Deranque.