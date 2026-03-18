À l’approche des municipales de 2026, Paris revient à ses fondamentaux. Pas les cartes postales, les vraies rues, celles qu’on traverse en râlant un peu, sac de courses à la main. Après deux mandats d’Anne Hidalgo, élue en 2014 puis réélue en 2020, habitants et commerçants décrivent un quotidien plus heurté: déchets qui traînent, tags, dépôts sauvages, nuisances dans des zones pourtant vitrines.

Autour du Louvre et de la rue de Rivoli, des riverains disent voir une capitale moins entretenue, plus nerveuse, parfois plus sale, comme si le décor prestigieux masquait mal les petites fissures de la vie ordinaire.

Propreté, voiture, sécurité: la ville au quotidien comme juge de paix

Propreté, voiture, sécurité: la ville au quotidien comme juge de paix La propreté, justement, est devenue le marqueur le plus visible, celui qui ne se discute pas longtemps quand on le constate à hauteur de trottoir. Une étude citée dans la presse relève que 28,2 % des avis Google sur Paris mentionnent la saleté, plaçant la capitale au cinquième rang d’un classement de villes touristiques jugées les plus sales. L’Hôtel de Ville met en avant des plans de nettoiement renforcés et des moyens supplémentaires, quand l’opposition parle d’une situation qui ne s’améliore pas et d’une communication « hors-sol ». Sur un autre terrain, plus idéologique, la réduction de la place de la voiture continue d’irriter: pistes cyclables, zones apaisées, hausse des tarifs de stationnement, tarification spécifique pour les SUV après une votation. Certains y voient une ville plus respirable, d’autres une capitale qui se ferme, où l’accès devient une épreuve et la verbalisation un sport municipal.

Reste la sécurité, sujet qui colle à la peau dès qu’il est question de points de deal, de ventes illicites ou d’incivilités répétées dans certains quartiers. La mairie insiste sur le renforcement de la police municipale, tout en rappelant que la sécurité relève aussi de l’État via la Préfecture de police, laquelle met en avant opérations et interpellations. Ce ping-pong des responsabilités finit par lasser, car lui aussi se traduit en scènes concrètes, celles que l’on subit plus qu’on ne commente. Avec l’après-JO, les chantiers encore présents et une campagne qui démarre en sourdine, Paris s’avance vers 2026 avec une promesse implicite à trancher: rendre la ville plus agréable, sans perdre ce qui fait qu’on y tient, même quand elle agace.