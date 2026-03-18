Mardi soir sur TF1, Jordan Bardella a glissé une phrase qui compte dans la bataille de Paris: s’il était électeur dans la capitale, il voterait «à titre personnel» pour Rachida Dati au second tour des municipales de 2026. Le genre de déclaration qui a l’air simple mais qui, en politique, ouvre des tiroirs entiers. Paris se prépare, les camps se recomposent et chacun cherche la meilleure trajectoire pour viser l’Hôtel de Ville.

Dans les coulisses de l’opposition, les lignes bougent déjà. La fusion des listes de Pierre-Yves Bournazelet et de Rachida Dati a consolidé une candidature qui veut apparaître comme le point de ralliement de la droite parisienne. Dans le même temps, Sarah Knafo, ancienne candidate de Reconquête, s’est retirée. Résultat, le paysage s’éclaircit… sans devenir limpide. Dati, maire du 7e arrondissement, avance avec l’ambition assumée de tourner la page des deux mandats d’Anne Hidalgo.

Bardella, lui, a justifié son choix par une logique de barrage. Il dit vouloir empêcher «la gauche et l’extrême gauche» de «prendre le pouvoir ou de continuer à gérer la commune», à Paris comme dans d’autres grandes villes. Sa règle tient en une image très concrète: prendre «le bulletin de vote qui fait face à celui de la gauche et de l’extrême gauche». Il ne cite pas directement Rachida Dati, mais le sous-texte ne trompe personne, surtout dans une capitale où chaque mot est pesé au gramme près.

Le RN avance masqué, la droite parisienne calcule

Reste cette précaution, «à titre personnel», qui sonne comme une porte entrouverte. Bardella parle en individu, pas en chef de parti, et c’est tout l’enjeu: ne pas engager formellement le RN dans une stratégie d’entre-deux-tours qui ferait exploser les équilibres locaux et agiterait la scène nationale. Le RN cherche à apparaître comme un acteur responsable face à la gauche, sans se retrouver enfermé dans une alliance officielle avec LR, terrain miné pour toutes les parties.

Côté Dati, la situation est presque symétrique. Elle a besoin d’élargir son socle, de capter au-delà de son camp naturel, mais sans donner l’impression de dépendre d’un soutien estampillé RN. À Paris, l’électorat de droite est attentif aux frontières, parfois plus qu’aux programmes, et l’étiquette colle vite. Dans l’entourage de la maire du 7e, on sait que l’équation est délicate: gagner suppose d’additionner, mais additionner peut aussi diviser.

Les prochaines semaines diront si cette phrase de Bardella reste une simple posture de plateau ou le premier caillou d’un chemin plus structuré. Les cadres parisiens du RN seront observés, tout comme les signaux envoyés par la candidate pressentie de la droite. Paris, elle, n’attend pas: l’opposition s’organise, la majorité sortante se cherche un héritier, et les alliances de circonstance pourraient devenir le vrai carburant de 2026. Une campagne qui s’annonce moins idéologique qu’arithmétique, au millimètre près.