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Marine Le Pen : «Quel que soit le résultat du procès en appel, nous ferons avec Jordan Bardella la campagne présidentielle en binôme.»

25 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Marine Le Pen : «Quel que soit le résultat du procès en appel, nous ferons avec Jordan Bardella la campagne présidentielle en binôme.»
Marine Le Pen : «Quel que soit le résultat du procès en appel, nous ferons avec Jordan Bardella la campagne présidentielle en binôme.»

Invitée ce mercredi matin sur France Inter, au micro de Benjamin Duhamel, Marine Le Pen a déclaré qu’elle préparerait et mènerait la campagne présidentielle avec Jordan Bardella.

Au cours de l’entretien, la figure du Rassemblement national a affirmé : « Quel que soit le résultat du procès en appel le 7 juillet, nous ferons avec Jordan Bardella la campagne présidentielle en binôme. Nous la préparons ensemble, et nous la mènerons ensemble. »

Un calendrier judiciaire en cours

Pour rappel. une décision est attendue le 7 juillet dans le cadre du procès en appel concernant l’affaire des assistants parlementaires européens.

Marine Le Pen a indiqué que cette échéance judiciaire n’aurait pas d’impact sur l’organisation de la campagne présidentielle, qu’elle affirme vouloir conduire conjointement avec Jordan Bardella.

Une préparation déjà engagée

Selon ses propos, la préparation de la campagne est déjà en cours et se fait en coordination avec le président du Rassemblement national.

La responsable politique n’a pas apporté de précisions supplémentaires sur la répartition des rôles ou sur la stratégie envisagée dans le cadre de ce « binôme ».

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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