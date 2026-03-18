À La Réunion, le premier tour des élections municipales de 2026 a ouvert la voie à des rapprochements politiques inhabituels. Dans plusieurs communes, des candidats de droite ont choisi de s’allier avec le Rassemblement national en vue du second tour, rompant avec les lignes traditionnelles de séparation entre les deux camps.

Ces accords locaux interviennent dans un contexte de forte fragmentation électorale. Face au risque de défaite ou à la dispersion des voix, certains responsables ont privilégié une stratégie pragmatique pour tenter de conserver ou conquérir des mairies, quitte à s’affranchir des consignes nationales.

Des alliances locales qui bousculent les équilibres politiques

Ces rapprochements suscitent de vives réactions, y compris au sein de la droite, où certains dénoncent une rupture avec les valeurs républicaines. D’autres, au contraire, assument des alliances « de terrain » dictées par les réalités locales et les rapports de force issus du premier tour.

Dans ce territoire où les équilibres politiques sont souvent spécifiques, ces accords illustrent une recomposition plus large du paysage politique. Ils témoignent aussi des tensions qui traversent les partis à l’échelle nationale, alors que les municipales servent de test avant les échéances électorales à venir.