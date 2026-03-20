Édouard Philippe estime qu’une présidentielle en 2027 profiterait au Havre

En pleine campagne municipale, Édouard Philippe a évoqué l’hypothèse d’une candidature à l’élection présidentielle de 2027, affirmant qu’un tel scénario pourrait être bénéfique pour sa ville du Havre. L’ancien Premier ministre, candidat à sa réélection, a tenu ces propos lors d’une réunion publique organisée avant le second tour.

Le maire sortant a expliqué qu’une éventuelle accession à la tête de l’État ne nuirait pas aux intérêts de sa commune, bien au contraire. Il a laissé entendre que son expérience nationale pourrait constituer un atout pour le développement du territoire.

Une projection nationale en pleine campagne locale

Ces déclarations interviennent alors que la perspective de 2027 commence à s’inviter dans le débat politique. Édouard Philippe, déjà considéré comme un possible candidat, entretient ainsi le lien entre ses ambitions nationales et son ancrage local.

À quelques jours du scrutin municipal, cette prise de position illustre la double dimension de sa campagne, entre gestion locale et projection sur la scène nationale.