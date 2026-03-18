À Bordeaux, le candidat de la liste citoyenne Philippe Dessertine a annoncé son retrait du second tour des élections municipales, malgré un score de 20 % au premier tour. Lors d’une prise de parole marquée par l’émotion, il a reconnu que la victoire n’était plus envisageable et a décidé de se retirer de la course.

Refusant toute négociation avec les autres listes, il a affirmé ne donner aucune consigne de vote à ses électeurs. Le candidat a insisté sur son positionnement indépendant, revendiquant une démarche « hors système » et assurant agir « sans en référer à personne », malgré les pressions reçues au cours de la campagne.

Un second tour en duel classique

Ce retrait recompose le paysage électoral bordelais en vue du second tour. Le scrutin opposera désormais le maire sortant écologiste Pierre Hurmic, à la tête d’une union de la gauche sans LFI, au candidat soutenu par la majorité présidentielle et la droite, Thomas Cazenave.

Cette configuration rappelle celle de 2020, lorsque Pierre Hurmic avait fait basculer Bordeaux à gauche pour la première fois depuis plusieurs décennies. Le second tour s’annonce donc décisif pour l’avenir politique de la capitale girondine.