À Toulouse, le rugby entre dans la mêlée municipale aux côtés de Jean-Luc Moudenc

Toulouse voit surgir un soutien collectif qui ne passe pas inaperçu: plus de 350 personnalités locales ont signé une tribune en faveur du maire sortant, Jean-Luc Moudenc. Un texte à l’allure de grand rassemblement, où se côtoient patrons, acteurs culturels et figures du sport, avec une coloration très toulousaine: celle du rugby, omniprésent dans l’imaginaire de la ville.

Dans la liste des signataires, plusieurs noms connus du Stade Toulousain et du rugby français apparaissent, comme William Servat, René Bouscatel, Xavier Garbajosa, Grégory Lamboley ou Vincent Clerc. Sollicité sur son engagement, l’ancien international n’a pas cherché à faire du bruit, se contentant d’une formule sobre: « rien de plus à dire, à part tout le bien » qu’il pense du maire. Message court, mais message clair, surtout dans une ville où l’ovalie parle parfois plus vite que les slogans.

Jean-Pierre Rives, lui, assume davantage le registre affectif. L’ancien capitaine du XV de France dit agir par attachement à Toulouse et crédite Jean-Luc Moudenc d’un bilan qu’il juge très positif depuis 2014, allant jusqu’à le qualifier de « mec bien ». Il insiste aussi sur un point: il ne s’inscrit pas dans une posture d’opposition, plutôt dans une logique de confiance, convaincu que « c’est bien pour Toulouse ».

Quand l’ovalie pèse dans la balance électorale

Autre signature qui compte, celle de Guy Novès, ex-manager du Stade Toulousain, qui revendique une proximité ancienne avec Jean-Luc Moudenc. Son propos, plus politique, vise directement la recomposition en cours à gauche: il dit ne pas comprendre l’alliance de François Briançon avec François Piquemal et La France insoumise, dans le cadre d’une liste d’union PS-LFI annoncée pour le scrutin. À Toulouse, la campagne n’est pas encore lancée officiellement que les lignes de fracture se dessinent déjà.

Ces prises de position racontent quelque chose de simple: dans la quatrième ville de France, les municipales ne se jouent pas seulement à coups de programmes, elles se jouent aussi sur la crédibilité locale, les réseaux, les fidélités. Voir des figures du rugby s’exposer, même prudemment, revient à rappeler que Toulouse est une ville où l’identité collective compte, et où l’image d’un maire peut se renforcer par ricochet, au contact de symboles populaires.

Reste que la partie se gagnera sur le terrain du quotidien. Transports, urbanisme, sécurité: voilà les trois sujets qui reviennent comme un refrain, bien plus que les tribunes et les signatures. Le soutien des grands noms fait du bruit, il donne du ton, mais la campagne qui vient dira si l’électeur toulousain vote avec le coeur, avec son ticket de métro, ou avec son sentiment de tranquillité dans la rue.