Universités anglaises : pourquoi elles continuent d’attirer le monde entier malgré des difficultés croissantes

Les universités britanniques conservent en 2026 une place centrale dans l’enseignement supérieur mondial. Le Royaume-Uni accueille plus de 732 000 étudiants internationaux, soit près de 23 % de l’ensemble des étudiants inscrits dans le supérieur. Malgré un léger recul observé ces dernières années, le pays reste la deuxième destination universitaire mondiale derrière les États-Unis.

L’un des principaux atouts des universités anglaises reste leur réputation académique. Des établissements comme University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London ou London School of Economics figurent régulièrement parmi les meilleures universités du monde. Les diplômes britanniques bénéficient d’une forte reconnaissance internationale, notamment dans les secteurs de la finance, du droit, de la recherche, de l’ingénierie et des nouvelles technologies.

Une qualité d’enseignement reconnue

Les enquêtes nationales montrent que les étudiants restent globalement satisfaits de leur expérience universitaire. Selon les dernières données disponibles, 85 % des étudiants se déclarent satisfaits de la qualité de leur formation. Les ressources pédagogiques recueillent 87 % d’opinions favorables tandis que 85 % des étudiants apprécient la qualité de l’enseignement dispensé.

Les perspectives professionnelles demeurent également un argument majeur. Les statistiques Graduate Outcomes indiquent que 82 % des diplômés occupent un emploi ou poursuivent des études quinze mois après l’obtention de leur diplôme. Une large majorité considère par ailleurs que son activité professionnelle a du sens et correspond à ses projets de carrière.

Le coût des études reste un frein important

Cette réputation a toutefois un prix. Les frais universitaires peuvent dépasser 9 500 livres sterling par an pour les étudiants britanniques et atteindre plusieurs dizaines de milliers de livres pour les étudiants internationaux selon les cursus. À Londres, les dépenses de logement et de transport viennent encore alourdir la facture. Cette situation nourrit un débat croissant sur le retour sur investissement réel d’un diplôme universitaire.

La perception du public évolue d’ailleurs rapidement. Selon une enquête publiée en 2026, 34 % des Britanniques considèrent désormais qu’un diplôme universitaire ne vaut plus forcément le temps et l’argent investis, contre seulement 14 % en 2005. La hausse de l’endettement étudiant et les inquiétudes liées à l’intelligence artificielle sur le marché de l’emploi expliquent en partie cette évolution.

Un modèle économique sous pression

Les universités anglaises font également face à une période délicate sur le plan financier. Plusieurs établissements dépendent fortement des étudiants étrangers pour équilibrer leurs budgets. Or les recrutements internationaux ralentissent depuis deux ans, notamment en provenance de Chine, d’Inde et du Nigeria. Certaines universités enregistrent une baisse de plus de 6 % de leurs effectifs internationaux.

Une fragilité qui a déjà des conséquences concrètes. Des universités annoncent des suppressions de postes, réduisent certaines formations et revoient leurs investissements. Selon plusieurs études publiées en 2026, près de la moitié des établissements pourraient terminer l’année universitaire en déficit. Malgré ces difficultés, les universités anglaises continuent d’attirer des centaines de milliers d’étudiants grâce à leur prestige académique, leur ouverture internationale et leurs excellents débouchés professionnels.