Le thème « Le vrai du faux » choisi pour l’épreuve de culture générale et expression du BTS 2027

Le nouveau thème national de culture générale et expression du BTS pour la session 2027 s’intitulera « Le vrai du faux ». L’information a été relayée par plusieurs plateformes spécialisées dans l’enseignement supérieur, après sa publication dans les documents officiels destinés aux étudiants et enseignants.

Ce sujet remplacera le thème 2026 baptisé « Les animaux et nous : imaginer, connaître, comprendre l’animal ». Le nouveau programme invitera les étudiants à réfléchir aux notions de vérité, manipulation, désinformation, croyance ou encore intelligence artificielle, dans un contexte marqué par la multiplication des fake news et des contenus générés par l’IA

Les épreuves écrites du BTS 2026 se dérouleront du 18 au 21 mai

Le ministère de l’Enseignement supérieur a par ailleurs officialisé le calendrier des épreuves communes du BTS 2026. Pour les filières tertiaires, l’examen débutera le lundi 18 mai avec l’épreuve de culture économique, juridique et managériale. L’épreuve de culture générale et expression, commune à la majorité des BTS tertiaires et industriels, aura lieu le mardi 19 mai 2026 de 14h30 à 17h30 en métropole.

Les étudiants des BTS industriels passeront quant à eux les mathématiques le lundi 18 mai de 16h à 18h avant l’épreuve de culture générale le lendemain. Les épreuves professionnelles écrites se dérouleront ensuite les 20 et 21 mai selon les spécialités et les académies pilotes. Les résultats du BTS sont généralement publiés entre la fin juin et le début juillet.