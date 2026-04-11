Moody’s maintient la note de la France malgré une dette élevée

L’agence de notation Moody’s a décidé de conserver la note de la dette souveraine française à Aa3, avec une perspective négative, évitant ainsi une dégradation. Cette décision intervient alors que l’endettement du pays atteint plus de 115 % du PIB et reste sous surveillance des marchés.

L’agence met en avant plusieurs éléments jugés positifs, notamment un accord budgétaire entre différentes forces politiques et une légère amélioration des prévisions de déficit public. Celui-ci est attendu autour de 5 % du PIB en 2026, un niveau inférieur aux estimations précédentes.

Une position distincte des autres agences



Contrairement à Standard & Poor’s et Fitch, qui ont déjà abaissé la note de la France, Moody’s adopte une approche plus prudente. Elle souligne toutefois les incertitudes liées au contexte économique et géopolitique, qui peuvent peser sur les conditions d’emprunt du pays.

Malgré cette stabilité, la trajectoire des finances publiques reste préoccupante. La dette continue de progresser et le déficit demeure supérieur aux objectifs européens, laissant planer le risque d’une dégradation future en l’absence d’amélioration durable.