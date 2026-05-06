Matériaux de construction: le Sénat veut saisir l’Autorité de la concurrence

La commission des affaires économiques du Sénat souhaite saisir l’Autorité de la concurrence afin qu’elle se penche sur la situation concurrentielle du secteur des matériaux de construction. Cette initiative intervient dans un contexte de fortes inquiétudes autour des prix, des coûts de production et du fonctionnement du marché du bâtiment.

Les sénateurs doivent examiner une communication du sénateur Yves Bleunven en vue d’une saisine officielle de l’Autorité. L’objectif est d’évaluer d’éventuels déséquilibres concurrentiels dans plusieurs segments du secteur, alors que les professionnels dénoncent depuis plusieurs mois des hausses importantes de coûts et des difficultés d’approvisionnement.

Un secteur sous surveillance

Le marché des matériaux de construction fait déjà l’objet d’une attention particulière des autorités économiques, notamment après plusieurs opérations de concentration importantes impliquant de grands groupes industriels. L’Autorité de la concurrence a récemment examiné plusieurs dossiers concernant les marchés du ciment, des granulats, du béton ou encore des matériaux préfabriqués.

Les débats portent également sur les mécanismes de financement et d’écocontribution liés aux déchets du bâtiment, certains acteurs estimant que les règles actuelles créent des distorsions entre matériaux comme le bois, le béton ou l’acier.

À travers cette démarche, le Sénat entend obtenir une analyse approfondie du fonctionnement du secteur afin de vérifier si certaines pratiques ou concentrations sont susceptibles de nuire à la concurrence et de peser sur les coûts du bâtiment et des travaux publics.