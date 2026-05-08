LGV du Sud-Ouest : Sébastien Lecornu scelle le cap, 500 millions sur la table

Ce jeudi 7 mai à Toulouse, Sébastien Lecornu a lâché une formule qui claque comme un verrou: le projet de LGV du Sud-Ouest, Bordeaux-Toulouse puis Bordeaux-Dax, est « désormais irréversible ». La phrase n’est pas tombée dans le vide. Elle accompagne la signature d’un protocole d’accord avec les élus des collectivités concernées, ces derniers mois sur le qui-vive face au spectre d’un Etat moins généreux.

Pour donner du poids à la promesse, Matignon annonce le déblocage de « pratiquement 500 millions d’euros » afin de lancer les procédures d’appels d’offres. Dans l’équation financière, l’Etat reste affiché à 40% du budget, au même niveau que les collectivités, quand l’Union européenne serait attendue à 20%, un montage qui se veut stable dans une période où la stabilité est devenue une denrée rare.

Un chèque pour rassurer, un calendrier qui s’étire

Reste que l’irréversibilité politique se frotte vite aux murs du réel: contraintes budgétaires, absence de majorité à l’Assemblée nationale, horloge du quinquennat. Le premier ministre assume, jugeant « impensable » de rester immobile sur les transports, entouré du ministre des Transports Philippe Tabarot, de Françoise Gatel, de David Amiel et de Jean Castex pour donner une image de front uni. Sur le terrain, l’opposition ne désarme pas, surtout côté associations environnementales qui réclament la modernisation des lignes existantes et contestent l’impact du chantier.

Et l’addition pourrait grimper : le Conseil d’orientation des infrastructures évoque une hausse probable d’environ 20% d’un coût évalué à 14 milliards d’euros en 2020, avec un calendrier revu, mise en service autour de 2035 pour Bordeaux-Toulouse et 2042 pour Bordeaux-Dax. Le signal envoyé est clair, le train est lancé… mais il pourrait mettre plus longtemps que prévu à entrer en gare.